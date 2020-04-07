Надежда Бабкина находится в больнице с диагнозом «пневмония»

Народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония». Её тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат, сообщил пресс-атташе артистки Александр Велор.

Он отметил, что в интернете появилась противоречивая информация о состоянии здоровья Бабкиной.

«Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония»... Коронавируса не обнаружено!» — сообщил Велор.

По его словам, состояние артистки стабильное с положительной динамикой.

Ранее музыкант Игорь Николаев, находящийся в больнице в Коммунарке, сообщил, что оба его теста на коронавирус дали отрицательный результат.