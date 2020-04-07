Надежда Бабкина находится в больнице с диагнозом «пневмония»
- РИА Новости
Он отметил, что в интернете появилась противоречивая информация о состоянии здоровья Бабкиной.
«Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония»... Коронавируса не обнаружено!» — сообщил Велор.
По его словам, состояние артистки стабильное с положительной динамикой.
Ранее музыкант Игорь Николаев, находящийся в больнице в Коммунарке, сообщил, что оба его теста на коронавирус дали отрицательный результат.