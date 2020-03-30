Тест Игоря Николаева на коронавирус дал отрицательный результат

Музыкант Игорь Николаев сообщил, что анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 дали отрицательный результат.

«C0VID-19 — «Отрицательно!» Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — написал он в Instagram, прикрепив документ с подтверждением.

27 марта исполнитель сообщил, что сдал анализ на наличие коронавируса.

26 марта писатель Борис Акунин сообщил, что у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.