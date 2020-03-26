Акунин сообщил, что заражён коронавирусом
- РИА Новости
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал Акунин в Facebook.
Он отметил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».
«Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — добавил писатель.
Ранее сообщалось, что певец Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.