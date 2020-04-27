Министр рассказал Путину о возможном аномально жарком лете в 2020 году

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Предстоящее лето, по прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами.
Министр рассказал Путину о возможном аномально жарком лете в 2020 году
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, несмотря на принимаемые меры, количество пожаров не уменьшается.

«Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции и, конечно, с безусловным потеплением климата», — сказал глава Минприроды.

Как отметил министр, в этом году наблюдается аномально высокая температура.

«И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятёрку войдёт», — добавил он.

Ранее климатолог Андрей Киселёв не исключил, что в столичном регионе России летом будут наблюдаться волны жары и ливни.

В начале марта сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что россиян ожидает «малиновое» лето, которое, по его словам, станет «идеальным для здоровья людей».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд позднее отметил, что такой прогноз не основывается на научных данных.

Он также напомнил, что все долгосрочные прогнозы делаются с вероятностью 50%.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

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