Климатолог не исключил волны жары летом в столичном регионе

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Сотрудник ГГО им. Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселёв сообщил, что в столичном регионе России будут наблюдаться волны жары и ливни.
Климатолог не исключил волны жары летом в столичном регионе
  • АГН «Москва»

Он рассказал, что «по экстремальным явлениям есть тенденция к их учащению».

«Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом», — цитирует РИА Новости Киселёва.

По его словам, «в среднем, по статистике, это явление учащается».

«Скорее волны жары будут более частыми, но сказать, насколько чаще, я бы поостерёгся. То же самое касается ливней», — отметил он.

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.

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