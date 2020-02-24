Климатолог не исключил волны жары летом в столичном регионе
- АГН «Москва»
Он рассказал, что «по экстремальным явлениям есть тенденция к их учащению».
«Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом», — цитирует РИА Новости Киселёва.
По его словам, «в среднем, по статистике, это явление учащается».
«Скорее волны жары будут более частыми, но сказать, насколько чаще, я бы поостерёгся. То же самое касается ливней», — отметил он.
Ранее специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.