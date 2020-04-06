Лещенко рассказал о своём самочувствии

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Певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии.
Лещенко рассказал о своём самочувствии
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что все последние тесты на коронавирус у него и его супруги отрицательные.

«Нормально. Нас выписали, все тесты отрицательные. Томография показала, что воспаление лёгких прошло. Остаточные явления только. Будем дома сидеть ещё дней 15 на карантине», — сообщил артист.

Лещенко также поблагодарил весь персонал инфекционной больницы в Коммунарке.

24 марта Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

27 марта главврач больницы Денис Проценко подтвердил коронавирус у Лещенко.

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