Певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что все последние тесты на коронавирус у него и его супруги отрицательные.

«Нормально. Нас выписали, все тесты отрицательные. Томография показала, что воспаление лёгких прошло. Остаточные явления только. Будем дома сидеть ещё дней 15 на карантине», — сообщил артист.

Лещенко также поблагодарил весь персонал инфекционной больницы в Коммунарке.

24 марта Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

27 марта главврач больницы Денис Проценко подтвердил коронавирус у Лещенко.