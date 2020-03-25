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В Кировской области продлили запрет на массовые мероприятия

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В Кировской области продлён запрет на массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное Минкультуры.
В Кировской области продлили запрет на массовые мероприятия
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Изначально запрет действовал с 17 по 26 марта. Теперь он будет в силе до особого распоряжения.

Также стало известно, что Удмуртская государственная филармония запустила онлайн-фестиваль «С филармонией на ты». Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Для просмотра онлайн-концерта необходимо зайти в группу филармонии в социальной сети «ВКонтакте» и подключиться к прямому эфиру.

Ранее в Тверской области рассказали о поддержке находящихся на карантине пожилых людей.

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