В Тверской области рассказали о поддержке находящихся на карантине пожилых людей

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры для соцподдержки граждан старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Тверской области рассказали о поддержке находящихся на карантине пожилых людей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Необходимо оградить их от контакта с другими людьми, как это сейчас рекомендуют специалисты, и, соответственно, обеспечить подвоз лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, объяснить правила безопасного поведения», — отметил Игорь Руденя.

Также губернатор поручил организовать на входах во все госучреждения Тверской области контроль температуры у работников и посетителей, возможность обработки рук антисептиками.

В пресс-службе уточнили, что губернатор заявил о необходимости уделить особое внимание работе по доведению до людей информации о степени ответственности за нарушение режима самоизоляции и сокрытие факта приезда из других стран.

Ранее, как сообщало RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс правки в областной указ о мерах против распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить