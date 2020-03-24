В Тверской области рассказали о поддержке находящихся на карантине пожилых людей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры для соцподдержки граждан старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Необходимо оградить их от контакта с другими людьми, как это сейчас рекомендуют специалисты, и, соответственно, обеспечить подвоз лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, объяснить правила безопасного поведения», — отметил Игорь Руденя.

Также губернатор поручил организовать на входах во все госучреждения Тверской области контроль температуры у работников и посетителей, возможность обработки рук антисептиками.

В пресс-службе уточнили, что губернатор заявил о необходимости уделить особое внимание работе по доведению до людей информации о степени ответственности за нарушение режима самоизоляции и сокрытие факта приезда из других стран.

Ранее, как сообщало RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс правки в областной указ о мерах против распространения коронавируса.