В группе «Бурановские бабушки» отреагировали на отмену Евровидения-2020

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT прокомментировала отмену конкурса «Евровидение-2020» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

«Безусловно, болезнь есть болезнь, просто не надо поддаваться панике. Наверное, специалисты знают, как в этом случае поступить. Но жалко, конечно, это такой праздник. Конечно, смотрели бы, конечно, переживали бы за наших. У нас же монисто — это оберег, из серебра у нас мониста, эти украшения. Я готова была свои мониста отправить ребятам, чтобы они победили», — рассказала она.

Прокопьева отметила, что в этот раз «была такая вера, что наши победят».

«Очень жаль, конечно, что отменили, но что сделаешь, специалистам виднее», — заключила она.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.