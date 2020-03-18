В группе «Бурановские бабушки» отреагировали на отмену Евровидения-2020

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Анастасия Румянцева
Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT прокомментировала отмену конкурса «Евровидение-2020» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
В группе «Бурановские бабушки» отреагировали на отмену Евровидения-2020
  • © Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Безусловно, болезнь есть болезнь, просто не надо поддаваться панике. Наверное, специалисты знают, как в этом случае поступить. Но жалко, конечно, это такой праздник. Конечно, смотрели бы, конечно, переживали бы за наших. У нас же монисто — это оберег, из серебра у нас мониста, эти украшения. Я готова была свои мониста отправить ребятам, чтобы они победили», — рассказала она.

Прокопьева отметила, что в этот раз «была такая вера, что наши победят».

«Очень жаль, конечно, что отменили, но что сделаешь, специалистам виднее», — заключила она.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.

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