Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса

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Конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса
  • globallookpress.com

«С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене конкурса «Евровидение-2020» в Роттердаме», — говорится в официальном заявлении.

Как отметили организаторы, в течение последних недель было изучено множество «альтернативных вариантов», которые позволили бы провести конкурс, однако ограничения, наложенные правительствами стран, привели Европейский вещательный союз к решению отменить мероприятие.

Организаторы отметили, что будут обсуждать проведение Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

Ранее в EBU рассказывали о ходе подготовки к Евровидению.

Тогда организаторы отметили, что продолжают следить за событиями по всей Европе и тщательно изучают возможные сценарии проведения конкурса.

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