В EBU рассказали о ходе подготовки к Евровидению

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В Европейском вещательном союзе заявили, что подготовка к Евровидению-2020 в Роттердаме продолжается, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
В EBU рассказали о ходе подготовки к Евровидению
  • globallookpress.com

Как сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу EBU, в настоящий момент организаторы внимательно следят за ситуацией с заболеванием в ЕС, а также принимают все необходимые меры безопасности в соответствии с указаниями ВОЗ.

«До выхода в прямой эфир осталось около двух месяцев, а ситуация в Нидерландах и странах — участницах вещания быстро меняется, пока ещё рано принимать какие-либо окончательные решения. Учитывая это, мы продолжаем работать вместе как команда над подготовкой к Евровидению в Роттердаме», — заявили в EBU.

Организаторы также подчеркнули, что продолжают следить за событиями по всей Европе и тщательно изучают возможные сценарии проведения конкурса.

2 марта стало известно, что Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит Little Big.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big для участия в Евровидении.

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