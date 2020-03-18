Рудковская сожалеет из-за отмены Евровидения-2020

Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская прокомментировала RT отмену в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе конкурса «Евровидение-2020».

«Конечно, это очень печально. У Little Big был большой шанс, хотелось, чтобы конкурс состоялся. Самое обидное, что у них был не просто шанс, а шанс выиграть. Ребята устроили флешмоб, они на первом месте во всех чартах. Это был большой шанс на победу. Но в Нидерландах действительно очень плохая обстановка, как и во всей Европе. Так что конкурс привёл бы к большим рискам. Так что решение правильное», — считает телеведущая.

Рудковская также отметила, что российским конкурсантам придётся менять песню, «но за год Little Big создадут не менее прекрасную композицию для участия».

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.