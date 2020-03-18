Певец Чумаков назвал логичной отмену Евровидения-2020

Певец Алексей Чумаков в беседе с RT прокомментировал отмену в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе конкурса «Евровидение-2020».

«Я не слежу за Евровидением в принципе, единственное, что я действительно во время Евровидения иногда вижу, — это выступления своих уважаемых коллег — именно Российской Федерации. Ну и близлежащего нашего зарубежья, тех, кто близок нам по духу. Какие-то такие эпизоды я могу просмотреть. Но я ни разу не сидел и не смотрел Евровидение от и до», — пояснил Чумаков.

Он отметил, что не является поклонником этого конкурса и относится к нему «более чем спокойно».

«В силу чего его отмену считаю абсолютно, наверное, логичной. Если отменяют всё, то почему не отменить Евровидение? Давайте переждём и устроим друг другу прекрасный отпуск с семьёй», — заключил певец.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.