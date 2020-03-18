Гидрометцентр не прогнозирует температурных аномалий в апреле в Москве

Температура в Москве в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые расчёты говорят о том, что апрель (температура в апреле. — RT) ожидается около нормы. Возможно, чуть-чуть теплее. Дефицита осадков на ожидаем», — приводит ТАСС его слова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, почему в столице затягивается наступление метеорологической весны.

В начале марта в Гидрометцентре заявили, что прошедшая зима стала самой тёплой за всю историю наблюдений в России.