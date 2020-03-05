Вильфанд назвал прошедшую зиму в России самой тёплой в истории

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедшая зима стала самой тёплой за всю историю наблюдений в России.
Вильфанд назвал прошедшую зиму в России самой тёплой в истории
  • РИА Новости

«Температура зимы на всей территории России была экстремальной, на 1,3 °С выше, чем рекордный показатель зимы 2015—2016 года... Действительно, зимние месяцы с декабря по февраль небывалые», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как отметил синоптик, прошедшая зима была экстремально тёплой в Северном полушарии, среднее значение температуры совпало в аналогичным показателем зимы 2015—2016 годов.

При этом, по словам Вильфанда, самые высокие температуры в этот сезон были зафиксированы в Европе.

Ранее он заявил, что 4 и 5 марта в Москве будут побиты рекорды, установленные 61 год и 25 лет назад.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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