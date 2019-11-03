Синоптик допустил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он отметил, что лето текущего года, а также первые два месяца осени были признаны самыми тёплыми в истории.
Синоптик допустил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю
  • РИА Новости

«Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким в Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчётам, октябрь тоже оказался самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также уточнил, что в настоящий момент 2019 год уступает по теплоте лишь показателям 2016 года. Он добавил, что вероятность нового температурного рекорда «есть, но есть и большие сомнения».

Ранее Вильфанд сообщил, что в России в 2020 году ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить