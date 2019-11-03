Синоптик допустил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он отметил, что лето текущего года, а также первые два месяца осени были признаны самыми тёплыми в истории.

«Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким в Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчётам, октябрь тоже оказался самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также уточнил, что в настоящий момент 2019 год уступает по теплоте лишь показателям 2016 года. Он добавил, что вероятность нового температурного рекорда «есть, но есть и большие сомнения».

Ранее Вильфанд сообщил, что в России в 2020 году ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.