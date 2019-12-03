Осень 2019 года в Москве стала третьей по теплоте в истории наблюдений

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Осень 2019 года в Москве заняла третье место по теплоте в истории метеонаблюдений вслед за показателями 1938 и 1974 годов, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Осень 2019 года в Москве стала третьей по теплоте в истории наблюдений
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

При этом, по её словам, прошедшая осень стала самой тёплой на Северном полушарии.

«В России она только замыкает десятку, хоть в Москве эта осень и стала третьей по теплу», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ожидается, что с учётом прогнозируемых в текущем декабре «положительные аномалий» температур, 2019 год может стать самым тёплым в России и Москве.

Ранее осень 2019 года была признана второй по теплоте в истории, превысив климатическую норму на 2,8 °С.

«Газета.Ru» предупредила о приходе климатической зимы в Москву одновременно с календарной.

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