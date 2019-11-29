Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве

Синоптики рассказали, что на будущей неделе вместе с календарной зимой в Москву придёт зима климатическая, которая принесёт с собой первые метели и сугробы, сообщает «Газета.ru».

По данным синоптиков, в субботу столичный регион будет находиться во власти тёплой части антициклона. Днём термометры покажут +2…+4°С, ожидается мокрый снег. Ночью температура опустится до -3…-1°С. При этом атмосферное давление упадет до «барического дна» и составит 733 мм рт. ст.

В воскресенье утром столбики термометров покажут -3…-1°С, ожидается снег и сильный северо-западный ветер, ночью температура понизится до -5…-3 °С.

Резкий переход от осени к морозной зиме скажется на состоянии дорог, которые покроются плотным слоем льда. Синоптики советуют автомобилистам быть особенно внимательными.

В начале новой рабочей недели синоптики обещают отсутствие осадков и температуру в рамках климатической нормы: -4…-2°С днём и -6…-4°С ночью. Атмосферное давление вернётся к нормальным значениям — 747 мм рт. ст.

Во вторник Москву ожидают кратковременные снегопады и сильный ветер. Температура будет держаться в пределах -5…-3°С, при этом атмосферное давление снова упадёт.

В среду высота снежного покрова увеличится, составив 15—20 см, а термометры покажут -5…0 °С днём и -6…-2°С ночью.

В четверг снег в Москве прекратится, а температурные показатели будут в пределах -9…-4 °С днём и -10…-5 °С ночью.

В конце рабочей недели в столицу придёт очередной циклон, который закроет небо облаками и принесёт метели. Максимальная температура днём и ночью составит -4…+1°С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в интервью порталу «Невские новости» рассказал о погоде в ближайшие два дня.