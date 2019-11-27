Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни
- РИА Новости
По его словам, температура воздуха поднимется до +1...+3 ˚С. Возможны дождь и мокрый снег.
В субботу, 30 ноября, вернутся холода, которые задержатся уже на неделю. Ожидаются осадки в виде снега.
Со своей стороны, спасатели предупредили о гололёде и снеге в ближайшие сутки, передаёт Nation News со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.
Граждан призвали проявлять осторожность и внимательность.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве в выходные.