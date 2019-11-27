Синоптики предупредили о некомфортной погоде в выходные в Москве

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве в выходные.
Синоптики предупредили о некомфортной погоде в выходные в Москве
  • РИА Новости

«Наиболее сложная погода с точки зрения того, какие будут осадки, — в субботу. В течение суток в Москве будет -1 °С... +1 °С. При такой ситуации и при температуре около 0 °С на высоте 1,5 км, где у нас будет основная водность облаков, трудно сказать, в какой фазе в каждой части города будут выпадать осадки. Пока мы не уточняем вид осадков, но, скорее всего, это будет дождь, чередующийся с мокрым снегом. Такая сложная, с точки зрения осадков, погода», — заявила Позднякова.

Она отметила, что в силу ряда факторов погоду на выходных можно будет охарактеризовать как «очень некомфортную».

«Днём усилится юго-восточный ветер — 6—11 м/c. Поэтому за счёт влажности, осадков и сильного ветра погода будет очень некомфортной», — рассказала Позднякова.

По её словам, перемен стоит ждать в начале декабря.

«Ситуация начнёт меняться с первых чисел зимы, потому что уже утром 1 декабря нас пересечёт холодный атмосферный фронт. Фаза осадков перейдёт в фазу снега в утренние часы. И днём временами будет небольшой снег. За счёт того, что температура воздуха будет понижаться, и из-за довольно сильного ветра на дорогах местами возможна гололедица... Температура в утренние часы в Москве уже будет слабо отрицательной, и в течение дня она будет понижаться. В ночь на 2 декабря в регионе уже может быть до -10 °С. Выпавший снег у нас останется до понедельника как минимум», — заключила синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что 27 ноября в Москве ожидается до -3 °С.

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