Синоптик рассказал о погоде в декабре

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В Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
Синоптик рассказал о погоде в декабре
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В разговоре с «Российской газетой» он отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря.

В конце недели потеплеет, начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT также прокомментировала сообщения о том, что в четверг, 28 ноября, в Москву придёт ледяной дождь.

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