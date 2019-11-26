Синоптик рассказал о погоде в декабре

В Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

В разговоре с «Российской газетой» он отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря.

В конце недели потеплеет, начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT также прокомментировала сообщения о том, что в четверг, 28 ноября, в Москву придёт ледяной дождь.