Синоптик рассказал о погоде в декабре
- РИА Новости
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В разговоре с «Российской газетой» он отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря.
В конце недели потеплеет, начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT также прокомментировала сообщения о том, что в четверг, 28 ноября, в Москву придёт ледяной дождь.