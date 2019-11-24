Синоптик прокомментировала сообщения о ледяном дожде в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT прокомментировала сообщения о том, что в четверг, 28 ноября, в Москву придёт ледяной дождь.
Синоптик прокомментировала сообщения о ледяном дожде в Москве
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Такой процесс невозможно спрогнозировать заранее, максимум за сутки. Да, к середине недели характер погоды у нас будет меняться, на смену холодному антициклону придёт тёплый атлантический воздух. Из-за того, что земная поверхность промёрзла, приход тёплого воздуха вызовет его конденсацию у земной поверхности. Но если будут осадки (а мы ожидаем их в среду и в ночь на четверг в смешанной фазе — дождь и снег), то они будут прилипать к земле, проводам и деревьям. Будут образовываться гололёдно-изморозевые явления. Пейзаж местами будет напоминать вполне зимний, хотя снега не будет», — сказала синоптик.

Позднякова также обратила внимание на то, что людям, которые ещё не поменяли летнюю резину на зимнюю, необходимо на следующей неделе быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидаются туманы и дымки.

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