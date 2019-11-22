В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели. Вместе с тем настоящего снега придётся ещё подождать.

«До среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что хотя о неожиданном выпадении снега приходилось говорить много раз, службы Росгидромета предупредят о нём за два-три дня.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что характер погоды в столице в выходные дни существенно не изменится.

Также стало известно, что ночь на пятницу, 22 ноября, стала самой холодной в Москве за последние десять лет.