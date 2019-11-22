Ночь на 22 ноября стала самой холодной за последние десять лет в Москве

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Ночь на пятницу, 22 ноября, стала самой холодной в Москве за последние десять лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Ночь на 22 ноября стала самой холодной за последние десять лет в Москве
  • © РИА Новости

«Минимальная температура в Москве, по данным на 8:00 на станции ВДНХ, составила -10,6 °С... За последние десять лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году — -7,7 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Предыдущий температурный рекорд для осени в Москве был отмечен в ночь на 21 ноября. Тогда столбик термометра опустился до -7,7 °С.

Ранее URA.RU со ссылкой на официальный портал администрации города сообщал, что в школах Тюмени были отменены занятия для учащихся начальных классов из-за низких температур.

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