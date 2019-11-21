Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени
«Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени», — сообщил синоптик.
Уточняется, что предыдущий температурный минимум был зафиксирован в Москве 1 ноября. Тогда столбик термометра опустился до -3,8 °С.
Ранее в Гидрометцентре России прогнозировали понижение температуры ночью 21 ноября до -9 °С в Москве и до -11 °С по Московской области.
URA.RU также сообщало, что в Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер.