Синоптики рассказали об арктическом антициклоне в Югре

В Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер, сообщает URA.RU.

По прогнозам синоптиков, потепление начнётся только к вечеру среды, 20 ноября.

Холоднее всего будет на западе ХМАО, в Саранпауле. Там столбики термометров утром опускались до -31 °С при ветре до 4 м/с.

В Нижневартовске и Сургуте ожидается около -30 °С при ветре до 4 м/с. В этих городах из-за погодных условий отменены школьные занятия в начальных классах, дети переведены на дистанционное обучение.

В Ханты-Мансийске также ожидается сильный ветер (до 10 м/с), температура воздуха около -27 °С.

Синоптики прогнозируют низкую вероятность осадков и переменную облачность по всему региону.