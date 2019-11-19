Синоптики рассказали об арктическом антициклоне в Югре

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В Югру пришёл арктический антициклон, который принёс в регион морозы и северный ветер, сообщает URA.RU.
Синоптики рассказали об арктическом антициклоне в Югре
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков, потепление начнётся только к вечеру среды, 20 ноября.

Холоднее всего будет на западе ХМАО, в Саранпауле. Там столбики термометров утром опускались до -31 °С при ветре до 4 м/с.

В Нижневартовске и Сургуте ожидается около -30 °С при ветре до 4 м/с. В этих городах из-за погодных условий отменены школьные занятия в начальных классах, дети переведены на дистанционное обучение.

В Ханты-Мансийске также ожидается сильный ветер (до 10 м/с), температура воздуха около -27 °С.

Синоптики прогнозируют низкую вероятность осадков и переменную облачность по всему региону.

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