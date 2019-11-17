Вильфанд предупредил о «необычно высоком» давлении в Москве

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Кирилл Горшенин, Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погодном фоне в Москве в течение следующей недели.
Вильфанд предупредил о «необычно высоком» давлении в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На следующей неделе погоду будет по-прежнему определять мощный антициклон. Причём давление будет очень высоким, необычно высоким. Давление, высокое и сейчас, повысится ещё на 10—12 гектопаскалей (7,5—9 мм ртутного столба. — RT)», — рассказал синоптик.

При этом он отметил, что повышение давления будет сопряжено с понижением температуры.

«Антициклон будет хорошо выражен не только у поверхности земли, но и в средней и высокой тропосфере. Это означает, что при повышении давления начнёт понижаться температура. Уже со вторника все жители ощутят это понижение. Со среды начнётся температурный фон, при котором уже не только ночные, но и дневные температуры будут ниже нулевой отметки. Сильных морозов не прогнозируется. Дневные температуры на неделе около -3...-4 °С, ночные -5...-10 °С. Наступает нормальная зима… Осадков нет и не прогнозируется», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали о дате начала климатической зимы в Москве.

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