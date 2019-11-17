Синоптик предупредил о приходе климатической зимы в Москву 21 ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 21 ноября, в Москву придёт с опозданием на 11 суток климатическая зима, среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.

По его словам, в начале недели сохранится пасмурная погода с температурными показателями на 4—6 °С выше климатической нормы, а начиная с ночи среды, 20 ноября, в столице будет усиливаться арктический антициклон и температура будет переходить к устойчивым минусовым значениям.

«И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнётся климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью — -2...-7 °С, днём — 0 °С», — цитирует синоптика РИА Новости.

При этом в последующие три дня температура в Москве ожидается уже на 1—2 °С ниже нормы — до 0...-5 °С в дневные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН призвал избегать долгосрочных прогнозов об аномальной погоде в стране.