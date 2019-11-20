Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

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Ночь на четверг, 21 ноября, станет самой морозной в Москве с начала осени, передаёт Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Отмечается, что температура воздуха опустится в Москве до -7...-9 °C, в области — до -11 °C. 

Атмосферное давление достигнет 770—771 мм рт. ст., существенных осадков не ожидается.

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 1 ноября и составил -3,8 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о приходе климатической зимы в Москву в четверг, 21 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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