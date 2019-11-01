Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Прошедшая ночь, с 31 октября на 1 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -3,8 °С.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
  • АГН «Москва»

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки -3,8 °С», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Ранее сообщалось, что октябрь текущего года в столице был на 4 °С теплее климатической нормы.

В Москве в пятницу, 1 ноября, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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