Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь, с 31 октября на 1 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -3,8 °С.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки -3,8 °С», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Ранее сообщалось, что октябрь текущего года в столице был на 4 °С теплее климатической нормы.

В Москве в пятницу, 1 ноября, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.