«Вступаем в метеорологическую зиму»: к концу недели москвичей ждёт похолодание

В ближайшие дни на смену аномально тёплой погоде в Москве и области придут заморозки, а в четверг, 21 ноября, в столичном регионе начнётся метеорологическая зима, прогнозируют синоптики. Также заморозки ожидаются на всей европейской части России. Между тем специалисты ожидают, что зима в целом будет теплее нормы, однако при этом не исключают периодов сильных холодов.

Синоптики ожидают, что предстоящая зима на европейской территории России будет достаточно тёплой. Впрочем, это не означает, что в зимний период не будет дней с сильными морозами. Об этом RT заявила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Сезонные прогнозы, которые сейчас распространяются, говорят только о фоне средней месячной температуры. Это не значит, что у нас всё время будет стоять только тёплая погода. У нас могут периоды тёплой погоды чередоваться с холодными. И в целом любой из зимних месяцев будет теплее многолетних значений. Поэтому одно другого не исключает. Даже если будет тёплая, или даже очень тёплая зима, это не значит, что в столичном регионе не будет морозов», — пояснила синоптик.

По её словам, в Москве не каждый год температура опускается ниже -30 °С, но почти каждый год бывает хотя бы несколько дней с температурой ниже -25 °С. Тем не менее такие показатели не выходят за пределы нормы. Сильный мороз, по метеорологическом меркам, подразумевает снижение показателей до -30 °С и далее.

Как напомнила главный специалист метеобюро Москвы, специалисты Гидрометцентра ранее сообщали, что зима в средней полосе будет теплее, чем обычно.

«Поэтому Вильфанд и применил термин «розовая зима». То есть, будет преобладать положительная аномалия температуры воздуха в зимний период», — отметила она.

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Напомним, ранее метеорологи предупредили, что этой зимой на территории России ожидаются аномальные холода. В северную часть страны вместе с циклонами придут и сильные морозы. В середине этой недели в Архангельской области и Коми в ночные часы столбики термометров опустятся до -16...-21 °С, днём ожидается -7...-12°С. Такие ноябрьские показатели для этих регионов ниже нормы на 7 °С.

Как пояснила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, постепенно холодный атмосферный фронт с сухим арктическим воздухом будет сдвигаться в сторону столицы.

«В ближайшие дни характер погоды будет меняться. Погода нас порадовала своей «тёплой стороной» и практически в течение девятнадцати дней температура превышает норму где-то на 4—4,5 °С... Уже завтра столичный регион будет находится во власти холодного атмосферного воздуха. Мы ждём, что уже предстоящей ночью (ночь на 20 ноября. — RT) температура будет понижаться до -1 °С», — отметила синоптик.

«Метеорологическая зима»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, со своей стороны, отмечает, что туман, который окутал столицу, с приходом похолодания рассеется.

«Пока всё идёт по плану. Нам осталось буквально сутки пребывать в таком «помутнении атмосферы», которое сейчас определяется влиянием фронтальной системы, вдоль которой скопились низкие слоистые облака и атлантический воздух с высокой влажностью. Она, собственно, и окутала Центральную Россию очагами тумана, густых дымок с плохой видимостью», — рассказал он RT.

При этом общий температурный режим в столице пока превышает норму на 3—5 °С, отмечает синоптик. Ситуация начнёт меняться в среду, 19 ноября, в течение дня. Будет чувствоваться влияние Арктического антициклона.

«До полудня ещё возможна вот эта хмарь с моросящими осадками, а после полудня температура начнёт понижаться. Температура ночью +1...+3 °С, днём +0...+2 °С. Вечером уже слабые заморозки до -1...-3 °С. Начиная с четверга мы вступаем в метеорологическую зиму», — пояснил Тишковец.

В центре погоды «Фобос» пояснили RT, что уже 21 ноября ожидается солнечная погода без осадков. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5...-10 °С, днём ожидается чуть ниже 0 °С, лёгкий мороз, температура около 0...-5 °С.

В прогнозе Гидрометцентра на неделю отмечается, что «такие показания уже ниже климатической нормы на 2—3°». Подобный характер погоды сохранится в пятницу и субботу, 22-го и 23 ноября.

Морозный воздух, который начнёт поступать из-за Урала, распространится на всю Европейскую Россию. Наибольшие отклонения температурных показателей ожидаются на Южном Урале и в Южном федеральном округе. В этих регионах температура установится на 6—10 °С ниже климатической нормы. В целом специалисты Гидрометцентра поясняют, что такая погодная ситуация «совсем нехарактерна для ноября».

«Гораздо чаще её можно наблюдать зимой, в январе—феврале, когда на Европейскую Россию также начинает распространяться влияние Сибирского антициклона», — считают метеорологи.