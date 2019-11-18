Синоптики предупредили об аномальных холодах

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России и принесут с собой аномальные морозы.

В то время как в центре европейской части России обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду, север уже находится под действием холодных циклонов, отметила Паршина.

В середине недели в Архангельской области и Коми по ночам будет -16...-21°С, днём -7...-12°С. Такие показатели для этих регионов ниже нормы на 7 °С.

По словам специалиста, на Урале, в Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и похолодание. Днём столбики термометров не поднимутся выше -6...-11 °С. Далее на Урале установится аномально холодная погода: ночные температуры составят -24...-29 °С, днём воздух прогреется до -16...-21 °С — такие показатели ниже нормы минимум на 12 °С.

По югу Сибири пройдут атмосферные фронты. 18 ноября в Республике Алтай ожидается сильный снег.

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели произойдёт кратковременное повышение температуры, днём — до -5...-10 °С. Затем зона аномально холодной погоды расширится и на этот регион: во вторник -17...-22 °С ночью и -11...-16 °С днём, в середине недели — ночью -22...-27 °С, днём -16...-21°С.

На юге Восточной Сибири сохранятся морозы: в центральных и южных районах Красноярского края ночью -25...-30 °С, днём -15...-20°С.

На севере Иркутской области ночью столбики термометров опустятся до -40 °С и ниже, что на 8—10 градусов меньше нормы.

В Хабаровском крае и в Амурской области в понедельник ожидается сильный снег, в Приморском крае — снег с дождём.

Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: неделя начнётся с холодной погоды, потом немного потеплеет, а затем снова вернётся холод — ночью до -20 °С, днём — около -10 °С.

Самая тёплая погода будет в Приморском крае: в понедельник днём +1...+6 °С, а дальше начнутся морозы — до -3…-8 °С днём и -10...-15 °С ночью.

В центральной части России антициклон удерживает свои позиции. Днём в понедельник, 18 ноября, в Москве ожидается +4...+6 °С. Ночью 19—20 ноября воздух прогреется до -2... +3 °С, днём — до 0...+5 °С. Со второй половины недели начнётся заметное похолодание. В ночь на четверг воздух может остыть до -8 °С. Днём до конца недели преимущественно около нуля. Осадков не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.