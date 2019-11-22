Синоптик рассказала о холодных выходных в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столице в выходные дни.
Синоптик рассказала о холодных выходных в Москве
  • РИА Новости

«Когда погоду определяет холодный арктический антициклон, холод завоёвывает территорию. Прошедшей ночью температура воздуха в Москве опускалась до -12…-14 °С. По области она понижалась до -15 °С. В последующие сутки фон температуры останется таким же. Ночи будут довольно холодными. В центре Москвы температура будет порядка -8…-10 °С., в спальных районах до -12 °С. В дневные часы за счёт солнечного прогрева и того, что не будет сильного ветра, воздух прогреется и температура будет порядка -6 °С. То есть, ниже климатической нормы на 5 °С», — сказала синоптик.

Позднякова также отметила, что в субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится.

«В ночь на воскресенье и на понедельник температура будет немного повыше, порядка -8...-10 °С на большей части столичного региона. Такая холодная погода изредка наблюдается в конце ноября. Мы рассчитываем, что такие устойчивые морозы продержатся практически до середины следующей недели. Затем характер погоды будет меняться и температура начнёт повышаться, дневная приблизится к нулю», — сказала она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что ночь на пятницу, 22 ноября, стала самой холодной в Москве за последние десять лет.

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