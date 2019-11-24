Синоптик предупредил о возможных туманах в Москве на следующей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидаются туманы и дымки.
Синоптик предупредил о возможных туманах в Москве на следующей неделе
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«В пятницу, субботу и воскресенье пойдёт оттепель, ночью околонулевые температуры. Влажный воздух, а значит, туманы, дымки, морось неприятная. Туманы с ухудшением видимости, то есть проблемы с авиасообщением начнутся и сложная обстановка на дорогах», — сказал он.

Вместе с этим Тишковец добавил, что в столице из-за данного потепления также ожидается гололедица.

22 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.

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