В Москве 26 ноября ожидается до -4 °С

В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха составит -4...-2 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5—10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст. Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, какие продукты и напитки стоит употреблять в холодное время года, чтобы согреться. В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду, 27 ноября, в Москве ожидается потепление.