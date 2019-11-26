В Москве 26 ноября ожидается до -4 °С
По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха составит -4...-2 °C.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5—10 м/с.
Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, какие продукты и напитки стоит употреблять в холодное время года, чтобы согреться.
В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду, 27 ноября, в Москве ожидается потепление.