В Москве 26 ноября ожидается до -4 °С

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В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха составит -4...-2 °C.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5—10 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, какие продукты и напитки стоит употреблять в холодное время года, чтобы согреться.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду, 27 ноября, в Москве ожидается потепление.

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