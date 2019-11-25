В Гидрометцентре прогнозируют оттепель в Москве в середине недели

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.

«На этой неделе будет оттепель в Москве. Первые два дня недели будут по-настоящему морозными и с низкой температурой. Но в среду, уже во второй половине дня, начнётся понижение давления. Антициклон начнет постепенно отступать, и показатели столбика термометра будут подбираться к 0 °С, а в четверг — от -2 °С до +2 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что ночные температуры также повысятся и будут колебаться в диапазоне от -6 °С до -1 °С. Синоптики прогнозируют небольшой снег в конце недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на текущей неделе в Москве ожидаются туманы и дымки.

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