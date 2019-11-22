Синоптики рассказали о температурных рекордах ноября в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с kp.ru сообщил, что середина ноября 2019 года стала самой тёплой в истории Петербурга, в том числе были побиты два суточных температурных рекорда.
Синоптики рассказали о температурных рекордах ноября в Петербурге
  • РИА Новости

По данным синоптиков, вторая декада (с 11 по 20 ноября) стала самой тёплой за всю историю климатических наблюдений.

«Температура воздуха в середине месяца составила +5,3 °С, перекрыв сразу на 0,4 °С предыдущий рекорд 1982 года, когда средняя температура за декаду достигала +4,9 °С», — уточнил Колесов.

Кроме того, в этом месяце были установлены два суточных рекорда: 10 ноября (+10,1 °С) и 14 ноября (+9,9 °С).

Как обещают специалисты, в этом месяце больше рекордов не будет. С пятницы, 22 ноября, в Петербург пришло похолодание, температура опустилась ниже 0 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в пятницу, 22 ноября, ожидается до -4 °С.

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