Синоптик рассказала о возвращении тепла в Москву
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- АГН «Москва»
«Так, в ночь на среду мы ожидаем -1...-6 °C, днём — от 0 °C до -5 °C», — цитирует РИА Новости Позднякову.
Синоптик отметила, что в первую половину недели погода в столице будет зависеть от антициклона.
По словам Поздняковой, во второй половине недели ожидаются небольшие осадки и небольшой снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.