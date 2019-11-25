Синоптик рассказала о возвращении тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в среду, 27 ноября, в Москве ожидается потепление.

«Так, в ночь на среду мы ожидаем -1...-6 °C, днём — от 0 °C до -5 °C», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Синоптик отметила, что в первую половину недели погода в столице будет зависеть от антициклона.

По словам Поздняковой, во второй половине недели ожидаются небольшие осадки и небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.