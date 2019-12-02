Осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений

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Синоптики портала «Метеоновости» сообщили, что осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений, превысив климатическую норму на 2,8 °С.
Осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений
  • РИА Новости

Метеорологи рассказали, что среднемесячная температура ноября 2019 года превысила климатическую норму на 3 °С и составила +1,8 °С.

«Этот результат позволяет присвоить текущему году звание «серебряной осени», ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8 °С, уступив лишь 1974 году — 0,1 °С», — говорится в сообщении.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с kp.ru заявил, что середина ноября 2019 года стала самой тёплой в истории Петербурга, в том числе были побиты два суточных температурных рекорда.

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