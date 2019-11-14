Нынешняя осень в Москве может стать самой тёплой в этом столетии

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Синоптики портала «Метеоновости» заявили, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.
Нынешняя осень в Москве может стать самой тёплой в этом столетии
  • РИА Новости

Отмечается, что тёплая середина ноября не является редкостью для Москвы и подобного рода температурные показатели за последние 70 лет наблюдались в 23 случаях. Обычно такая погода сохранялась на протяжении 2–7 дней.

«В текущем тысячелетии тёплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась 9 раз. Последний раз — в 2017 году, когда максимальная температура днём достигала +5...+6 °С. Ноябрь 2019 года пополнит их число. А осень может оказаться самой тёплой в этом столетии, и не только», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.

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