Синоптик прокомментировал сообщения о приближении аномальных холодов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.

По его словам, влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири. Краткосрочные вторжения арктического воздуха со снегопадами и другими погодными сюрпризами ожидаются также в европейской и восточной частях страны.

В частности, синоптик предположил, что на востоке России возможны резкие перепады температур — от плюсовых показателей до -50 °С.

«Над Западной Сибирью сформировался очень мощный арктический антициклон, благодаря которому будет малооблачно, тихо, но с усилением трескучих морозов, с температурным фоном на 10—12 градусов ниже климатической нормы. Уже в ближайшие ночи там температура будет опускаться до -25...-30 °С, а местами до -35...-40 °С. Это ядро холода, эпицентр будет медленно сползать с Западной Сибири на юг Центральной Сибири — Алтай и юг Красноярского края. Такие морозы для середины ноября в Сибири — это действительно аномалия, обычно такое бывает лишь в разгар зимы», — пояснил климатолог.

Он также призвал коллег воздержаться от характеристик погодных условий с помощью цветовых обозначений, таких как «вишнёвая зима».