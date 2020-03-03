Синоптик анонсировал температурные рекорды в Москве в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие два дня Москву ожидают температурные рекорды.
Синоптик анонсировал температурные рекорды в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

По его словам, 4 и 5 марта будут побиты рекорды, установленные 61 год и 25 лет назад.

«Мы прогнозируем, что завтра и послезавтра температура будет очень высокая. Ранее максимальное значение для 4 марта было зафиксировано в 1959 году, оно составляло +7,5 °С. Мы думаем, что завтра этот рекорд падёт, поскольку мы прогнозируем +8...+10 °С», — цитирует его ТАСС.

По его словам, 5 марта дневная температура будет примерно +11...+13 °С, тогда как пока рекордным показателем для 5 марта является +8,9 °С (1995 год).

«Рекорд, конечно, будет побит», — отметил Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столице в течение недели.

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