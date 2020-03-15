Синоптик рассказал, почему в Москве затягивается наступление весны

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, почему в Москве затягивается наступление метеорологической весны.
Синоптик рассказал, почему в Москве затягивается наступление весны
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что это произошло, поскольку зима была относительно тёплой.

По словам синоптика, в понедельник, 16 марта, климатическую ситуацию будет определять резкий антициклон.

«Однако ночью в столице вновь ударят морозы и столбик термометра опустится до -6...-8 ˚С, а в области — до -5…-10 ˚С. Но днём под лучами солнца воздух в городе прогреется до +2...+4 ˚С, а в Подмосковье — до 0...+5 ˚С. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4—9 м/с», — пояснил он.

Со вторника, 17 марта, метеоусловия будут характеризоваться в основном циклонической деятельностью, поэтому погода днём будет неустойчивая — с облаками и осадками. Ночами ожидаются осадки преимущественно в виде небольшого снега, вероятна гололедица.

В среду, 18 марта, прогнозируется кратковременный всплеск тепла — +4...+9 ˚С. К пятнице снежный покров уйдёт, температура будет колебаться в пределах +6...+10 ˚С.

«Однако уже в выходные вновь похолодает. А это значит, что рассчитывать на наступление метеорологической весны пока не приходится. Вся вторая половина марта не будет такой комфортной, как начало весны», — добавил Тишковец.

Ранее климатолог Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России.

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