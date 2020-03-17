Выставка Сальвадора Дали в «Манеже» закрывается из-за COVID-19

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском Центральном выставочном зале «Манеж» прекращает работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С сожалением вынуждены сообщить о закрытии главной выставки этого сезона «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «Манеже» с 17 марта», — сообщили организаторы в Instagram.

Уточняется, что решение было принято в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение любых досуговых мероприятий в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

«Искренне верим, что это поможет нам минимизировать риск распространения эпидемии в России и сохранить здоровье людей», — говорится в сообщении.

Московская выставка Дали, на которой представлено более 180 произведений художника, изначально должна была завершиться 25 марта.