Выставка Сальвадора Дали в «Манеже» закрывается из-за COVID-19

Короткая ссылка
Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском Центральном выставочном зале «Манеж» прекращает работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С сожалением вынуждены сообщить о закрытии главной выставки этого сезона «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «Манеже» с 17 марта», — сообщили организаторы в Instagram.

Уточняется, что решение было принято в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение любых досуговых мероприятий в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

«Искренне верим, что это поможет нам минимизировать риск распространения эпидемии в России и сохранить здоровье людей», — говорится в сообщении.

Московская выставка Дали, на которой представлено более 180 произведений художника, изначально должна была завершиться 25 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить