Выставка Сальвадора Дали в «Манеже» изменит часы работы 23 февраля

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Центральном выставочном зале «Манеж» 23 февраля изменит график работы.

Как сообщает сайт «Москва 24», в связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля увидеть работы Дали можно будет с 16:00 до 00:00.

Кроме того, с 13 по 29 февраля часы работы выставки продлили из-за высокого спроса.

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» открылась в Москве 27 января. В экспозиции представлено более 180 произведений художника.