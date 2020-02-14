Выставка Сальвадора Дали в «Манеже» изменит часы работы 23 февраля

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Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Центральном выставочном зале «Манеж» 23 февраля изменит график работы.
Выставка Сальвадора Дали в «Манеже» изменит часы работы 23 февраля
  • © mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24», в связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля увидеть работы Дали можно будет с 16:00 до 00:00.

Кроме того, с 13 по 29 февраля часы работы выставки продлили из-за высокого спроса. 

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» открылась в Москве 27 января. В экспозиции представлено более 180 произведений художника.

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