В Москве открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

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В понедельник, 27 января, в выставочном зале «Манеж» в Москве состоялось открытие выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», на которой представлено более 180 произведений художника.
В Москве открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Экспозиция включает как ранние, так и более поздние работы: полотна, созданные в стилях импрессионизма, абстракционизма и сюрреализма.

Отмечается, что впервые в России будет показана картина «Мягкий автопортрет с жареным беконом», также будут представлены другие редкие полотна.

В состав экспозиции войдут такие картины, как «Невидимый человек», «Чувство скорости», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля», «Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отражёнными в шести настоящих зеркалах».

На выставке также покажут серию рисунков 1930-1940-х годов, гравюры 1959-1963-х годов, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте и оригинальные иллюстрации к книге художника «50 секретов магического мастерства» о понимании живописи.

Экспозиция организована культурно-историческим фондом «Связь времён» и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнёрстве с департаментом культуры города Москвы.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года.

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