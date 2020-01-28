В Москве открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

В понедельник, 27 января, в выставочном зале «Манеж» в Москве состоялось открытие выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», на которой представлено более 180 произведений художника.

Экспозиция включает как ранние, так и более поздние работы: полотна, созданные в стилях импрессионизма, абстракционизма и сюрреализма.

Отмечается, что впервые в России будет показана картина «Мягкий автопортрет с жареным беконом», также будут представлены другие редкие полотна.

В состав экспозиции войдут такие картины, как «Невидимый человек», «Чувство скорости», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля», «Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отражёнными в шести настоящих зеркалах».

На выставке также покажут серию рисунков 1930-1940-х годов, гравюры 1959-1963-х годов, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте и оригинальные иллюстрации к книге художника «50 секретов магического мастерства» о понимании живописи.

Экспозиция организована культурно-историческим фондом «Связь времён» и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнёрстве с департаментом культуры города Москвы.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года.