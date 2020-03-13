Эксперт оценил песню Little Big для Евровидения

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение».

«Во-первых, давайте не будем оказывать излишнего давления. Дайте возможность нормально подготовиться, быть в атмосфере удовольствия от происходящего. Во-вторых, коллектив умеет делать шоу, и неизвестно, как эту песню проиллюстрируют на сцене конкурса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Бабичев также отметил, что не является сторонником выпуска конкурсного трека в последний момент, поскольку у тех, кто определился с заявкой, например, в январе-феврале, намного больше времени для рекламы в Европе.

Вместе с тем, считает эксперт, есть и плюс в том, что россияне решили представить песню последними.

«Весь фокус сейчас на России, все обсуждают, делают ставки. Есть ажиотаж. Для фанатов и журналистов Евровидения сейчас существуют только две темы — это песня России и состоится ли вообще конкурс в этом году», — пояснил он.

2 марта стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме.

По словам вокалиста Little Big Ильи Прусикина, коллектив чувствует «огромный груз ответственности». Он рассказывал, что группа исполнит на Евровидении трек «с бразильским оттенком».

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big.

Подробнее — в материале RT.