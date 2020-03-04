«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
- РИА Новости
В настоящее время новинка доступна лишь для участников VK Testers — программы тестирования «ВКонтакте». Функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь.
Отмечается, что в компании также ведутся работы над собственной технологией для распознавания речи — это нейросетевое решение, обучающееся русскоязычному сленгу.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения.