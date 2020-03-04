Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке. Как рассказали в пресс-службе самой организации, пользователи смогут не слушать аудиосообщения, а читать их текстовую расшифровку.

В настоящее время новинка доступна лишь для участников VK Testers — программы тестирования «ВКонтакте». Функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь.

Отмечается, что в компании также ведутся работы над собственной технологией для распознавания речи — это нейросетевое решение, обучающееся русскоязычному сленгу.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения.