«ВКонтакте» запустила новую версию мобильного приложения

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в обновлённом дизайне в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для новых публикаций.

Приложение «ВКонтакте» уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели обновлённая версия станет доступна всем пользователям социальной сети.

Ранее во «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания».