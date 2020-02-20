Умер главный анестезиолог СССР Бунятян

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В возрасте 89 лет скончался руководитель отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии им. Петровского, главный анестезиолог СССР Армен Бунятян.
Умер главный анестезиолог СССР Бунятян
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Об этом сообщает пресс-служба центра.

«19 февраля ушёл из жизни Армен Артаваздович Бунятян... Выдающиеся заслуги Бунятян имеет в деле организации и развития анестезиологической службы в стране, будучи в течение 26 лет (1965—1991 гг.) главным анестезиологом Минздрава СССР», — указывается в заявлении.

Как отметили в центре, Бунятян является создателем первой отечественной школы анестезиологии-реаниматологии. Под его руководством были защищены 17 докторских и 78 кандидатских диссертаций. Он автор 15 монографий, семи изобретений и свыше 600 печатных научных трудов. 

Уточняется, что Бунятян был удостоен множества наград за свою медицинскую и образовательную деятельность.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Инеса Козловская скончалась на 93-м году жизни.

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